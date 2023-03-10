Menu
Pobeg v neizvestnost 2023, season 1

Побег в неизвестность 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Pobeg v neizvestnost" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Побег в неизвестность» Даша несчастна со своим супругом, который издевается над ней и над маленьким сыном Костей. При этом мужчина полностью финансово зависит от ребенка, поскольку именно он унаследовал состояние после гибели своей биологической матери и дедушки. Однажды Даша и Костик оказываются жертвами автокатастрофы. Автомобиль утонул, после чего женщину и ребенка все стали считать погибшими. Однако героям удалось выжить. Даша принимает решение воспользоваться ситуацией, чтобы убежать, поскольку находиться в доме ее мужа небезопасно. Подруга советует Даше вместе с мальчиком отправиться в провинцию...

Series rating

0.0
Rate 1 vote
"Pobeg v neizvestnost" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 March 2023
TV series release schedule
