В 1 сезоне сериала «Побег в неизвестность» Даша несчастна со своим супругом, который издевается над ней и над маленьким сыном Костей. При этом мужчина полностью финансово зависит от ребенка, поскольку именно он унаследовал состояние после гибели своей биологической матери и дедушки. Однажды Даша и Костик оказываются жертвами автокатастрофы. Автомобиль утонул, после чего женщину и ребенка все стали считать погибшими. Однако героям удалось выжить. Даша принимает решение воспользоваться ситуацией, чтобы убежать, поскольку находиться в доме ее мужа небезопасно. Подруга советует Даше вместе с мальчиком отправиться в провинцию...