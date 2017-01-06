В 1 сезоне сериала «Фуука» семейство Харуна переезжает из маленького городка в огромный и шумный Токио. Отец вынужден оставить детей, чтобы уехать по работе, а сын-старшеклассник Юу остается на попечении сестры. В первый же день на новом месте он ссорится со случайной прохожей. Сумасшедшая незнакомка принимает его за извращенца, тайно фотографирующего ее на улице, и разбивает его телефон. А вскоре выясняется, что эта самая девушка – его новая одноклассница Фуука Акицуки. Как ни странно, они быстро находят общие интересы и даже решают собрать при школе собственную музыкальную группу.