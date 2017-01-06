Menu
Season premiere 6 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Fuuka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Фуука» семейство Харуна переезжает из маленького городка в огромный и шумный Токио. Отец вынужден оставить детей, чтобы уехать по работе, а сын-старшеклассник Юу остается на попечении сестры. В первый же день на новом месте он ссорится со случайной прохожей. Сумасшедшая незнакомка принимает его за извращенца, тайно фотографирующего ее на улице, и разбивает его телефон. А вскоре выясняется, что эта самая девушка – его новая одноклассница Фуука Акицуки. Как ни странно, они быстро находят общие интересы и даже решают собрать при школе собственную музыкальную группу.

Series rating

6.3
Rate 11 votes
"Fuuka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Fuuka!
Season 1 Episode 1
6 January 2017
Take Flight!
Season 1 Episode 2
6 January 2017
Triangle!
Season 1 Episode 3
13 January 2017
Live!
Season 1 Episode 4
20 January 2017
One of Us!
Season 1 Episode 5
27 January 2017
Koyuki Hinashi
Season 1 Episode 6
3 February 2017
Blown Up!
Season 1 Episode 7
10 February 2017
Top!
Season 1 Episode 8
17 February 2017
Date!
Season 1 Episode 9
24 February 2017
Fate
Season 1 Episode 10
10 March 2017
Band
Season 1 Episode 11
17 March 2017
Fair Wind
Season 1 Episode 12
24 March 2017
