В 1 сезоне сериала «Провинциалка» во Франции в фамильном особняке живет молодая девушка благородных кровей. Александра Елецкая – потомственная русская княжна, наследница огромного состояния и настоящая аристократка. Но после смерти матери Саша решает познакомиться со своим биологическим отцом. Он оказывается крупным московским бизнесменом Павлом Бегуновым. Вот только есть проблема: недавно предприниматель без вести исчез, оставив свою компанию под управлением меркантильной молодой супруги Маргариты. Заподозрив неладное, Саша притворяется скромной провинциалкой и решает проследить за женщиной.