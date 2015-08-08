Menu
Provincialka 2015, season 1

Провинциалка 12+
Title Сезон 1
Season premiere 8 August 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Provincialka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Провинциалка» во Франции в фамильном особняке живет молодая девушка благородных кровей. Александра Елецкая – потомственная русская княжна, наследница огромного состояния и настоящая аристократка. Но после смерти матери Саша решает познакомиться со своим биологическим отцом. Он оказывается крупным московским бизнесменом Павлом Бегуновым. Вот только есть проблема: недавно предприниматель без вести исчез, оставив свою компанию под управлением меркантильной молодой супруги Маргариты. Заподозрив неладное, Саша притворяется скромной провинциалкой и решает проследить за женщиной.

"Provincialka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 August 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 August 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 August 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 August 2015
