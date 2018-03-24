Menu
Nelyubov 2018, season 1

Нелюбовь 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Nelyubov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Нелюбовь» Тамара одна воспитывает двух маленьких дочек: старшую пятилетнюю Динку и младшую Люсю. Только вот старшую дочь женщина ненавидит, ведь она родила ее в результате изнасилования. Тамара жалеет, что не сделала аборт или не отказалась от нее, но менять что-то уже поздно. Вскоре женщина знакомится с заботливым мужчиной Петром, у которого есть свой сын Саша. Семьи объединяются, и отношения между мамой и дочкой постепенно налаживаются. Но однажды Петр погибает при пожаре, а Тамара обвиняет в этом Дину, которая играла со спичками. Еще больше ее злит, когда через годы Дина и Саша начинают встречаться.

