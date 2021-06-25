В 6 сезоне сериала «Чистая правда» Дениз и Нил решили развеяться и пошли в ночной клуб. Но когда девушка вошла в это заведение, она тут же привлекала внимание многих мужчин. Ей это понравилось. Нил отправилась в бар, и там мужчины не переставали сводить с нее своего взгляда. Но все внимание Нил было посвящено только мужу, ведь он самый привлекательный из всех и может сразить наповал любую. Взгляды посторонних мужчин на его жену очень раздражают Дениза, ведь он пришел сюда только потому, что Нил этого захотела. Сейчас Дениз рассчитывает только на то, что с ними не произойдет ничего особенного и они спокойно вернутся домой.