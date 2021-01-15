Menu
Aynen Aynen season 5 watch online

Aynen Aynen season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Aynen Aynen Seasons Season 5

Aynen Aynen 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 15 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 7
Runtime 35 minutes
"Aynen Aynen" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Чистая правда» после свадьбы Нил завела дневник. Каждый день она делает записи и рассказывает о том, что ей приходится переживать рядом с мужем и какие чувства она испытывает в своем браке. Дениз в очередной раз допустил оплошность и вернулся домой, будто ничего не случилось. Он показал своей супруге футболку, которая на нем была надета, принес букет цветов и стал рассказывать, что произошло с его телефоном. Затем мужчина заметил в руках у Нил блокнот и начал интересоваться, что она туда пишет. Нил ответила, что у каждого из них могут быть свои тайны. Дениз захотел посмотреть записи, но Нил не позволила этого сделать...

Series rating

7.4
Rate 14 votes
"Aynen Aynen" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Episode 1
Season 5 Episode 1
15 January 2021
Episode 2
Season 5 Episode 2
22 January 2021
Episode 3
Season 5 Episode 3
29 January 2021
Episode 4
Season 5 Episode 4
3 February 2021
Episode 5
Season 5 Episode 5
10 February 2021
Episode 7
Season 5 Episode 6
17 February 2021
Episode 7
Season 5 Episode 7
24 February 2021
TV series release schedule
