В 5 сезоне сериала «Чистая правда» после свадьбы Нил завела дневник. Каждый день она делает записи и рассказывает о том, что ей приходится переживать рядом с мужем и какие чувства она испытывает в своем браке. Дениз в очередной раз допустил оплошность и вернулся домой, будто ничего не случилось. Он показал своей супруге футболку, которая на нем была надета, принес букет цветов и стал рассказывать, что произошло с его телефоном. Затем мужчина заметил в руках у Нил блокнот и начал интересоваться, что она туда пишет. Нил ответила, что у каждого из них могут быть свои тайны. Дениз захотел посмотреть записи, но Нил не позволила этого сделать...