В 4 сезоне сериала «Чистая правда» Дениз пишет новый сценарий. Он сочинил сюжет, в котором девушка спасается от насильника. Нил не может понять, почему Дениз так настойчиво ее приглашал к себе и что он придумал на сей раз. Когда парень поделился своей идеей, Нил все равно ничего не поняла. Ей кажется, что тот что-то от нее скрывает. Затем Нил отправилась на озеро, чтобы насладиться прекрасным утром. Спустя некоторое время Дениз позвонил Нил и стал задавать много подозрительных вопросов. Девушка догадалась, что за ней кто-то наблюдает...