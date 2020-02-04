В 3 сезоне сериала «Чистая правда» Нил признательна Джейде за то, что та нашла для нее такого обаятельного соседа. Джейд говорит Нил о том, что Дениз не интересуется женщинами. Нил считает, что парень, скорее всего, недавно разошелся со своей девушкой. Однако Джейда готова поспорить с подругой, что у парня просто нетрадиционная сексуальная ориентация. Нил стала откровенно заигрывать с молодым человеком и расспрашивать его о прошлых отношениях. Тот поделился с Нил некоторыми личными проблемами, на что девушка рассказала и об их с Эмиром интимных трудностях. Вряд ли ее молодому человеку понравилась бы такая откровенность...