Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Aynen Aynen season 2 watch online

Aynen Aynen season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Aynen Aynen Seasons Season 2

Aynen Aynen 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 40 minutes
"Aynen Aynen" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Чистая правда» Нил решила расстаться с Эмиром на некоторое время, а он даже не понял, что случилось. Эмир пришел к ней для того, чтобы во всем разобраться. Он против паузы в отношениях. Нил на самом деле решила просто проверить своего возлюбленного. Ей понравилось, что он сразу прибежал к ней, значит, она ему действительно небезразлична. Затем Нил пригласила Эмира к себе домой, чтобы показать семейный фотоальбом. Девушке тоже хотелось бы узнать побольше о родственниках главного героя, но он начал всячески избегать эту тему. Позже Эмир признался, что считает своих близких ужасными людьми.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
"Aynen Aynen" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Episode 1
Season 2 Episode 1
17 October 2019
Episode 2
Season 2 Episode 2
24 October 2019
Episode 3
Season 2 Episode 3
31 October 2019
Episode 4
Season 2 Episode 4
7 November 2019
Episode 5
Season 2 Episode 5
14 November 2019
Episode 6
Season 2 Episode 6
21 November 2019
Episode 7
Season 2 Episode 7
28 November 2019
Episode 8
Season 2 Episode 8
16 January 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more