Во 2 сезоне сериала «Чистая правда» Нил решила расстаться с Эмиром на некоторое время, а он даже не понял, что случилось. Эмир пришел к ней для того, чтобы во всем разобраться. Он против паузы в отношениях. Нил на самом деле решила просто проверить своего возлюбленного. Ей понравилось, что он сразу прибежал к ней, значит, она ему действительно небезразлична. Затем Нил пригласила Эмира к себе домой, чтобы показать семейный фотоальбом. Девушке тоже хотелось бы узнать побольше о родственниках главного героя, но он начал всячески избегать эту тему. Позже Эмир признался, что считает своих близких ужасными людьми.