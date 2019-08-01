В 1 сезоне сериала «Чистая правда» действие происходит в Турции. В развлекательном формате представлена история романтических взаимоотношений Эмира и Нил. Молодая пара не так давно состоит в отношениях, а свое первое свидание они провели в уютном заведении, где раздается звон бокалов с игристым вином, а на тарелках появляются изысканные блюда. Молодой человек и девушка невинно беседуют, делятся своими увлечениями и взглядами на жизнь, спорят и пытаются договориться между собой. Однажды Нил невинным тоном спрашивает, что ее бойфренд думает о семейных узах. Так и начинается их история...