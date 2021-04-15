Menu
Portrait Robot season 1 watch online

Portrait Robot season 1 poster
Portrait Robot

Portrait Robot 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Portrait Robot" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Портрет убийцы» главной героиней становится талантливый художник Ева Гаранс, которая может создать портрет кого угодно. Она работает на правоохранительные органы, где ее главная задача – со слов свидетелей воспроизвести на бумаге изображение предполагаемого преступника. Однажды коллеги Евы принимаются за расследование целого ряда жестоких преступлений. Ева приступает к работе с потерпевшими по данному делу и неожиданно открывает для себя старые тайны давно забытого прошлого. Теперь это расследование становится для художницы личным делом, в которое она вовлечена непосредственно.

Series rating

7.2
Rate 15 votes
"Portrait Robot" season 1 list of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Épisode 1
Season 1 Episode 1
15 April 2021
Épisode 2
Season 1 Episode 2
15 April 2021
Épisode 3
Season 1 Episode 3
15 April 2021
Épisode 4
Season 1 Episode 4
15 April 2021
Épisode 5
Season 1 Episode 5
15 April 2021
Épisode 6
Season 1 Episode 6
15 April 2021
Épisode 7
Season 1 Episode 7
15 April 2021
Épisode 8
Season 1 Episode 8
15 April 2021
Épisode 9
Season 1 Episode 9
15 April 2021
Épisode 10
Season 1 Episode 10
15 April 2021
TV series release schedule
