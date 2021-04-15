В 1 сезоне сериала «Портрет убийцы» главной героиней становится талантливый художник Ева Гаранс, которая может создать портрет кого угодно. Она работает на правоохранительные органы, где ее главная задача – со слов свидетелей воспроизвести на бумаге изображение предполагаемого преступника. Однажды коллеги Евы принимаются за расследование целого ряда жестоких преступлений. Ева приступает к работе с потерпевшими по данному делу и неожиданно открывает для себя старые тайны давно забытого прошлого. Теперь это расследование становится для художницы личным делом, в которое она вовлечена непосредственно.