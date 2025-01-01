В 1 сезоне сериала «День триффидов» роковое несчастье планетарного масштаба случилось из-за зеленого звездного дождя. В результате трагического происшествия огромные растения триффиды содержащимся в них ядом принялись быстро уничтожать тех, кому удалось выжить. В центре событий оказывается биолог по имени Билл Мейсен, который как раз специализируется на триффидах. Он помогает тем, кто сумел выжить, в борьбе с экзотическими растениями-убийцами. Однажды главный герой спасает молодую девушку. Неожиданно оказывается, что она может видеть. Билл отправляется с ней в путешествие.