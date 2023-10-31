Menu
Russian
Chetvertyy - 2023, season 1

Четвертый
Title Сезон 1
Season premiere 31 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 0 minute
"Chetvertyy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Четвертый» Северная столица славится атмосферой мистицизма и таинственными легендами. Есть в городе один многоэтажный дом, который местные стараются обходить стороной. Жильцы многоэтажки так боятся злых сил, которое водятся на четвертом этаже этого дома, что даже решили выломать кнопку 4 в лифте. Спокойная жизнь жильцов навсегда рушится, когда три молодых человека, решившие прославиться и поймать хайп на мифах о загадочном 4-м этаже, распечатывают его, чтобы провести там стрим. Парни зря ввязались в эту авантюру. Их решение привело к необратимым последствиям.

Series rating

5.6
Rate 11 votes
Chetvertyy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Дом
Season 1 Episode 1
31 October 2023
Тимошка
Season 1 Episode 2
31 October 2023
Девятый день
Season 1 Episode 3
31 October 2023
Колыбельная
Season 1 Episode 4
31 October 2023
Тук-тук
Season 1 Episode 5
31 October 2023
28-48
Season 1 Episode 6
31 October 2023
Четвёртый
Season 1 Episode 7
31 October 2023
Триада
Season 1 Episode 8
31 October 2023
Напиши Маре
Season 1 Episode 9
31 October 2023
