В 1 сезоне сериала «Четвертый» Северная столица славится атмосферой мистицизма и таинственными легендами. Есть в городе один многоэтажный дом, который местные стараются обходить стороной. Жильцы многоэтажки так боятся злых сил, которое водятся на четвертом этаже этого дома, что даже решили выломать кнопку 4 в лифте. Спокойная жизнь жильцов навсегда рушится, когда три молодых человека, решившие прославиться и поймать хайп на мифах о загадочном 4-м этаже, распечатывают его, чтобы провести там стрим. Парни зря ввязались в эту авантюру. Их решение привело к необратимым последствиям.