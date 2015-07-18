В 1 сезоне сериала «Бежать нельзя погибнуть» молодая одаренная художница по имени Алла хоронит отца. Во время трагической церемонии она впервые знакомится со своей родной старшей сестрой Адой. Они похожи как две капли воды, если не считать стиль и манеры, но никогда не общались, потому что родители развелись в их раннем детстве и разделили детей между собой. Выясняется, что теперь Ада – известный модельер с собственным домом мод. И она готова взять на работу талантливую сестру… правда, при одном маленьком условии. Ада хочет уехать по тайному делу, а Алла должна притвориться ей и заменить ее в офисе на несколько дней.