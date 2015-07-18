Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bezhat nelzya pogibnut 2015, season 1

Bezhat nelzya pogibnut season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bezhat nelzya pogibnut Seasons Season 1

Бежать нельзя погибнуть 12+
Title Сезон 1
Season premiere 18 July 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Bezhat nelzya pogibnut" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бежать нельзя погибнуть» молодая одаренная художница по имени Алла хоронит отца. Во время трагической церемонии она впервые знакомится со своей родной старшей сестрой Адой. Они похожи как две капли воды, если не считать стиль и манеры, но никогда не общались, потому что родители развелись в их раннем детстве и разделили детей между собой. Выясняется, что теперь Ада – известный модельер с собственным домом мод. И она готова взять на работу талантливую сестру… правда, при одном маленьком условии. Ада хочет уехать по тайному делу, а Алла должна притвориться ей и заменить ее в офисе на несколько дней.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Bezhat nelzya pogibnut" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 July 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 July 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 July 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 July 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more