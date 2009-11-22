Menu
Posledniy kordon 2009 - 2012 season 1

Posledniy kordon season 1 poster
Последний кордон 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Posledniy kordon " season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Последний кордон» Александр Ильич Кульбаба и его дочь Ирина много лет живут в лесничестве. Кордон, последний из оставшихся в лесных угодьях, – старожил, работает без праздников и выходных. Любого, кому потребуется помощь, здесь встретят с теплом. Сюда часто приезжают обитатели ближайшей Ясногородки, среди которых руководство и местный участковый, влюбленный в Иру. Одним из «постояльцев» оказывается корреспондент Виктор. Он оказался не самым ловким охотником, и Ира буквально спасла его от медведя. После этого Виктор решил устроиться в лесничество на работу помощником Кульбабы.

"Posledniy kordon " season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 November 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 November 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 November 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 November 2009
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 November 2009
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 November 2009
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 November 2009
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 November 2009
TV series release schedule
