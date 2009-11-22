В 1-м сезоне сериала «Последний кордон» Александр Ильич Кульбаба и его дочь Ирина много лет живут в лесничестве. Кордон, последний из оставшихся в лесных угодьях, – старожил, работает без праздников и выходных. Любого, кому потребуется помощь, здесь встретят с теплом. Сюда часто приезжают обитатели ближайшей Ясногородки, среди которых руководство и местный участковый, влюбленный в Иру. Одним из «постояльцев» оказывается корреспондент Виктор. Он оказался не самым ловким охотником, и Ира буквально спасла его от медведя. После этого Виктор решил устроиться в лесничество на работу помощником Кульбабы.