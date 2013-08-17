Лена – молодая, красивая бизнес-леди, главный редактор модного журнала. Десять лет назад любимый мужчина, художник Арсений, бросил ее ради автогонщицы Ники. И с тех пор Лена, стиснув зубы, строит карьеру, мучает стервозным характером подчиненных и надеется на то, что Арсений к ней вернется. Подруга тщетно уговаривает Лену обратить внимание на других мужчин, ведь ее ожидание явно затянулось: в жизни Арсения женщины меняют друг друга, а Лена остается другом. Когда кажется, что выхода уже нет, в жизни героини происходит странный поворот: она узнает, что разлучница Ника погибла. У нее осталась маленькая дочка – ребенок ни о чем не подозревающего Арсения. Лена проникается сочувствием к девочке и, понимая, что ребенок в новой семье Арсения будет лишним, решает удочерить дочь любимого мужчины.