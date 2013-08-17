Menu
Pravo na lyubov 2013, season 1

Pravo na lyubov season 1 poster
Право на любовь 12+
Title Сезон 1
Season premiere 17 August 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
Лена – молодая, красивая бизнес-леди, главный редактор модного журнала. Десять лет назад любимый мужчина, художник Арсений, бросил ее ради автогонщицы Ники. И с тех пор Лена, стиснув зубы, строит карьеру, мучает стервозным характером подчиненных и надеется на то, что Арсений к ней вернется. Подруга тщетно уговаривает Лену обратить внимание на других мужчин, ведь ее ожидание явно затянулось: в жизни Арсения женщины меняют друг друга, а Лена остается другом. Когда кажется, что выхода уже нет, в жизни героини происходит странный поворот: она узнает, что разлучница Ника погибла. У нее осталась маленькая дочка – ребенок ни о чем не подозревающего Арсения. Лена проникается сочувствием к девочке и, понимая, что ребенок в новой семье Арсения будет лишним, решает удочерить дочь любимого мужчины.

4.5
Rate 11 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 August 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 August 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 August 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 August 2013
