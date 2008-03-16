Menu
John Adams 2008, season 1

Season premiere 16 March 2008
Production year 2008
Number of episodes 7
Runtime 8 hours 10 minutes
"John Adams" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Джон Адамс» события разворачиваются в Америке в середине XVIII века. Британские «красные мундиры» держат молодое государство в страхе и диктуют свою колониальную железную волю. Однако среди американцев поднимаются первые недовольства. В сражениях участвует смутьян Сэм Адамс. Он пытается уговорить своего кузена Джона присоединиться к восстанию. Но тот думает о своей молодой семье и не собирается вмешиваться в столь опасные и глобальные дела. Однако мнение Джона кардинально меняется после трагически известной Бостонской резни. Супруга Эбигейл поддерживает начинающего революционера.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
"John Adams" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Join or Die
Season 1 Episode 1
16 March 2008
Independence
Season 1 Episode 2
16 March 2008
Don't Tread on Me
Season 1 Episode 3
23 March 2008
Reunion
Season 1 Episode 4
30 March 2008
Unite or Die
Season 1 Episode 5
6 April 2008
Unnecessary War
Season 1 Episode 6
13 April 2008
Peacefield
Season 1 Episode 7
20 April 2008
