В 1-м сезоне сериала «Джон Адамс» события разворачиваются в Америке в середине XVIII века. Британские «красные мундиры» держат молодое государство в страхе и диктуют свою колониальную железную волю. Однако среди американцев поднимаются первые недовольства. В сражениях участвует смутьян Сэм Адамс. Он пытается уговорить своего кузена Джона присоединиться к восстанию. Но тот думает о своей молодой семье и не собирается вмешиваться в столь опасные и глобальные дела. Однако мнение Джона кардинально меняется после трагически известной Бостонской резни. Супруга Эбигейл поддерживает начинающего революционера.