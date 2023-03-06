Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Test na vernost 2023, season 1

Test na vernost season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Test na vernost Seasons Season 1

Тест на верность 16+
Title Сезон 1
Season premiere 6 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Test na vernost" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тест на верность» главной героиней является Анастасия – семейный психолог, который пользуется любовью и уважением среди пациентов. Сама Настя больше десяти лет счастлива со своим мужем Владимиром, вместе с которым создала семейный бизнес. Однажды на прием к психологу записывается молодая пациентка Алина. У нее весьма драматическая личная жизнь. Девушка любит мужчину, который никак не может развестись с надоедливой женой. Чем больше Алина делится своей историей, тем больше Настя проецирует ситуацию на свой брак. Ей кажется, что Владимир разлюбил ее. Тогда она приступает к собственному расследованию…

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Test na vernost" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more