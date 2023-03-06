В 1 сезоне сериала «Тест на верность» главной героиней является Анастасия – семейный психолог, который пользуется любовью и уважением среди пациентов. Сама Настя больше десяти лет счастлива со своим мужем Владимиром, вместе с которым создала семейный бизнес. Однажды на прием к психологу записывается молодая пациентка Алина. У нее весьма драматическая личная жизнь. Девушка любит мужчину, который никак не может развестись с надоедливой женой. Чем больше Алина делится своей историей, тем больше Настя проецирует ситуацию на свой брак. Ей кажется, что Владимир разлюбил ее. Тогда она приступает к собственному расследованию…