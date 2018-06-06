Menu
Season premiere 6 June 2018
Production year 2018
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"What's Wrong with Secretary Kim?" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Что случилось с секретарем Ким?» Ен Джун является успешным молодым человеком, бизнес которого процветает. Его обаяние позволяет ему заключать выгодные сделки и располагать к себе людей. Однако внезапно девушка по имени Ким Ми Со, которая много лет преданно служила его личным помощником, объявляет своему боссу о желании уйти с работы. Ен Джун крайне удивлен. Ему не удается добиться от девушки объяснения ее решения, и тогда он делает выводы самостоятельно. При этом босс пытается всеми силами уговорить ее остаться. Но Ми Со отклоняет любые его предложения, еще больше провоцируя недоумение Ен Джуна.

Series rating

7.9
Rate 12 votes
"What's Wrong with Secretary Kim?" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
6 June 2018
Episode 2
7 June 2018
Episode 3
13 June 2018
Episode 4
14 June 2018
Episode 5
20 June 2018
Episode 6
21 June 2018
Episode 7
27 June 2018
Episode 8
28 June 2018
Episode 9
4 July 2018
Episode 10
5 July 2018
Episode 11
11 July 2018
Episode 12
12 July 2018
Episode 13
18 July 2018
Episode 14
19 July 2018
Episode 15
25 July 2018
Episode 16
26 July 2018
TV series release schedule
