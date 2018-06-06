В 1 сезоне сериала «Что случилось с секретарем Ким?» Ен Джун является успешным молодым человеком, бизнес которого процветает. Его обаяние позволяет ему заключать выгодные сделки и располагать к себе людей. Однако внезапно девушка по имени Ким Ми Со, которая много лет преданно служила его личным помощником, объявляет своему боссу о желании уйти с работы. Ен Джун крайне удивлен. Ему не удается добиться от девушки объяснения ее решения, и тогда он делает выводы самостоятельно. При этом босс пытается всеми силами уговорить ее остаться. Но Ми Со отклоняет любые его предложения, еще больше провоцируя недоумение Ен Джуна.