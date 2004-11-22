В 1 сезоне сериала «Дети Арбата» действие происходит в большом доме на Арбате. В центре событий оказываются четверо ребят, живущих в соседних квартирах. Александр Панкратов является видным комсомольцем, Максим Костин и Нина Иванова — школьными активистами. С ними часто проводит время дочь знаменитого посла, большевика с дореволюционным стажем Елена Будягина. Четвертый — Юрий Шарок, сынишка ткача. Этот веселый и настороженный юноша терпеть не может политических деятелей. В его семье представителей новой власти презрительно окрестили «товарищами». Ребята заканчивают школу — впереди взрослая жизнь...