Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Deti Arbata season 1 watch online

Deti Arbata season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Deti Arbata Seasons Season 1

Дети Арбата 12+
Title Сезон 1
Season premiere 22 November 2004
Production year 2004
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"Deti Arbata" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дети Арбата» действие происходит в большом доме на Арбате. В центре событий оказываются четверо ребят, живущих в соседних квартирах. Александр Панкратов является видным комсомольцем, Максим Костин и Нина Иванова — школьными активистами. С ними часто проводит время дочь знаменитого посла, большевика с дореволюционным стажем Елена Будягина. Четвертый — Юрий Шарок, сынишка ткача. Этот веселый и настороженный юноша терпеть не может политических деятелей. В его семье представителей новой власти презрительно окрестили «товарищами». Ребята заканчивают школу — впереди взрослая жизнь...

Series rating

6.8
Rate 11 votes
"Deti Arbata" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 November 2004
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 November 2004
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 December 2004
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 December 2004
Серия 5
Season 1 Episode 5
20 December 2004
Серия 6
Season 1 Episode 6
27 December 2004
Серия 7
Season 1 Episode 7
3 January 2005
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 January 2005
Серия 9
Season 1 Episode 9
17 January 2005
Серия 10
Season 1 Episode 10
24 January 2005
Серия 11
Season 1 Episode 11
31 January 2005
Серия 12
Season 1 Episode 12
7 February 2005
Серия 13
Season 1 Episode 13
14 February 2005
Серия 14
Season 1 Episode 14
21 February 2005
Серия 15
Season 1 Episode 15
28 February 2005
Серия 16
Season 1 Episode 16
7 March 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more