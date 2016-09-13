В 1 сезоне сериала «Соната тишины» события происходят в Мадриде после Гражданской войны. Интеллигентная супруга врача из бедной семьи Марта всеми силами старается заботиться о своем больном муже и дочери. Женщина сталкивается с ограничениями и несовершенством франкистского общества. Марта чудесно играет на пианино и владеет тремя языками, но это мало помогает ей выбраться из нищеты. К потрясениям двадцатого столетия прибавилась личная драма – задержание супруга. Он приезжает домой с пневмонией. Марта готова взяться на любую работу, чтобы прокормить семью. Она устраивается ассистенткой к бизнесвумен...