Season premiere 13 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 9
Runtime 10 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Соната тишины» события происходят в Мадриде после Гражданской войны. Интеллигентная супруга врача из бедной семьи Марта всеми силами старается заботиться о своем больном муже и дочери. Женщина сталкивается с ограничениями и несовершенством франкистского общества. Марта чудесно играет на пианино и владеет тремя языками, но это мало помогает ей выбраться из нищеты. К потрясениям двадцатого столетия прибавилась личная драма – задержание супруга. Он приезжает домой с пневмонией. Марта готова взяться на любую работу, чтобы прокормить семью. Она устраивается ассистенткой к бизнесвумен...

7.2
Rate 12 votes
Marta
Season 1 Episode 1
13 September 2016
Elena
Season 1 Episode 2
20 September 2016
Roberta
Season 1 Episode 3
27 September 2016
Virtuditas
Season 1 Episode 4
4 October 2016
Fermina
Season 1 Episode 5
11 October 2016
Julia
Season 1 Episode 6
18 October 2016
Rafael
Season 1 Episode 7
25 October 2016
Antonio
Season 1 Episode 8
1 November 2016
Marta y Elena
Season 1 Episode 9
8 November 2016
