В 1 сезоне сериала «Тайная мама» загадочная суррогатная мать приходит под видом репетитора в дом обеспеченной женщины, которая хранит тайну гибели своего ребенка. Ю-джин когда-то лишилась дочери и теперь готова на все ради своего мужа и сына. Она даже ушла с работы, чтобы посвящать все время семье. Чтобы помочь парню в учебе, она нанимает Лизу Ким — интеллигентную даму, поведение которой порой становится весьма вызывающим и даже агрессивным. Почему это происходит, остается загадкой для Ю-джин. При этом Лиза Ким пытается втереться в доверие к ее семье. В скором времени оказывается, что она появилась в этом доме не случайно.