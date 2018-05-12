Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shikeurit Madeo season 1 watch online

Shikeurit Madeo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Shikeurit Madeo Seasons Season 1

Shikeurit Madeo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 32
Runtime 18 hours 40 minutes
"Shikeurit Madeo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тайная мама» загадочная суррогатная мать приходит под видом репетитора в дом обеспеченной женщины, которая хранит тайну гибели своего ребенка. Ю-джин когда-то лишилась дочери и теперь готова на все ради своего мужа и сына. Она даже ушла с работы, чтобы посвящать все время семье. Чтобы помочь парню в учебе, она нанимает Лизу Ким — интеллигентную даму, поведение которой порой становится весьма вызывающим и даже агрессивным. Почему это происходит, остается загадкой для Ю-джин. При этом Лиза Ким пытается втереться в доверие к ее семье. В скором времени оказывается, что она появилась в этом доме не случайно.

Series rating

7.8
Rate 13 votes
"Shikeurit Madeo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 May 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 May 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 May 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
12 May 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
19 May 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 May 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 May 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 May 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
26 May 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
26 May 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
26 May 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
26 May 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
2 June 2018
Episode 14
Season 1 Episode 14
2 June 2018
Episode 15
Season 1 Episode 15
2 June 2018
Episode 16
Season 1 Episode 16
2 June 2018
Episode 17
Season 1 Episode 17
9 June 2018
Episode 18
Season 1 Episode 18
9 June 2018
Episode 19
Season 1 Episode 19
9 June 2018
Episode 20
Season 1 Episode 20
9 June 2018
Episode 21
Season 1 Episode 21
23 June 2018
Episode 22
Season 1 Episode 22
23 June 2018
Episode 23
Season 1 Episode 23
23 June 2018
Episode 24
Season 1 Episode 24
23 June 2018
Episode 25
Season 1 Episode 25
30 June 2018
Episode 26
Season 1 Episode 26
30 June 2018
Episode 27
Season 1 Episode 27
30 June 2018
Episode 28
Season 1 Episode 28
30 June 2018
Episode 29
Season 1 Episode 29
7 July 2018
Episode 30
Season 1 Episode 30
7 July 2018
Episode 31
Season 1 Episode 31
7 July 2018
Episode 32
Season 1 Episode 32
7 July 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more