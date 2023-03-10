Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Real Madrid: Until the End 2023, season 1

Real Madrid: Until the End season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Real Madrid: Until the End Seasons Season 1

Real Madrid: Until the End 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 30 minutes
"Real Madrid: Until the End" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Реал Мадрид: Вместе до конца» представлена история о невероятном сезоне 2021–2022 годов. Подпитываемые своими страстными болельщиками, спортсмены из знаменитого футбольного клуба преодолевают конфликты внутри команды и бросают вызов скептикам на пути к одному из самых запоминающихся матчей в истории футбола, кульминацией которого станет рекордный 14-й титул в Лиге чемпионов. Все футбольные фанаты запомнили, как около часа во вторник вечером болельщики «Ливерпуля» с мрачной снисходительностью наблюдали за тем, как «Реал Мадрид» мастерски побеждает их любимую команду.

Series rating

8.3
Rate 15 votes
"Real Madrid: Until the End" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Rebuild
Season 1 Episode 1
10 March 2023
The Comeback
Season 1 Episode 2
10 March 2023
Until the End
Season 1 Episode 3
10 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more