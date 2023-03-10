В 1 сезоне сериала «Реал Мадрид: Вместе до конца» представлена история о невероятном сезоне 2021–2022 годов. Подпитываемые своими страстными болельщиками, спортсмены из знаменитого футбольного клуба преодолевают конфликты внутри команды и бросают вызов скептикам на пути к одному из самых запоминающихся матчей в истории футбола, кульминацией которого станет рекордный 14-й титул в Лиге чемпионов. Все футбольные фанаты запомнили, как около часа во вторник вечером болельщики «Ливерпуля» с мрачной снисходительностью наблюдали за тем, как «Реал Мадрид» мастерски побеждает их любимую команду.