Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Pokémon Concierge 2023 - 2025, season 1

Pokémon Concierge season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pokémon Concierge Seasons Season 1

Pokémon Concierge
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 40 minutes
"Pokémon Concierge" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Консьерж Покемонов» события разворачиваются на роскошном курорте, который оборудован специально для покемонов и их хозяев. Главным действующим лицом становится администратор Хару, которая работает в гостинице, где размещаются покемоны. По сюжету, ей предстоит познакомиться с огромным количеством разнообразных и необычных покемонов и помочь им отлично провести время на отдыхе. Даже этим фантастическим существам, которые призваны защищать владельцев, порой нужен отпуск. Правда, многих покемонов вместо отдыха ожидают новые авантюры и захватывающие приключения.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
Pokémon Concierge List of episodes TV series release schedule
Season 1
I’m Haru, the New Concierge!
Season 1 Episode 1
28 December 2023
What’s on Your Mind, Psyduck?
Season 1 Episode 2
28 December 2023
I Hope I Can Evolve Too…
Season 1 Episode 3
28 December 2023
Welcome to the Pokémon Resort!
Season 1 Episode 4
28 December 2023
A Pokémon to Help Me!
Season 1 Episode 5
4 September 2025
Is That Really the Best Option?
Season 1 Episode 6
4 September 2025
I'm a Role Model Now?
Season 1 Episode 7
4 September 2025
Where I Belong
Season 1 Episode 8
4 September 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more