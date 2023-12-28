В 1 сезоне сериала «Консьерж Покемонов» события разворачиваются на роскошном курорте, который оборудован специально для покемонов и их хозяев. Главным действующим лицом становится администратор Хару, которая работает в гостинице, где размещаются покемоны. По сюжету, ей предстоит познакомиться с огромным количеством разнообразных и необычных покемонов и помочь им отлично провести время на отдыхе. Даже этим фантастическим существам, которые призваны защищать владельцев, порой нужен отпуск. Правда, многих покемонов вместо отдыха ожидают новые авантюры и захватывающие приключения.