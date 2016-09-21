Menu
Shopingwang Looi season 1 watch online

Shopingwang Looi season 1 poster
Shopingwang Looi

Shopingwang Looi 16+
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 16
Runtime 17 hours 20 minutes
"Shopingwang Looi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Король шопинга Луи» это история о состоятельном наследнике, который привык восполнять свои неудачи с помощью денег. Он всегда решал проблемы при помощи финансовых средств. Но все меняется, когда Луи оказывается в западне в Сеуле, напрочь утративший память. Никто не может ему помочь, кроме милой сельской девушки. Она учит его ценить жизнь не за материальные блага. Ко Бок-щиль соглашается заботиться о Луи до тех пор, пока его память не восстановится. Так начинается история их романтических отношений. Благодаря возлюбленной Луи столкнется с серьезной переоценкой своих моральных ценностей.

Series rating

7.5
Rate 12 votes
"Shopingwang Looi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 September 2016
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 September 2016
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 September 2016
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 September 2016
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 October 2016
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 October 2016
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 October 2016
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 October 2016
Episode 9
Season 1 Episode 9
20 October 2016
Episode 10
Season 1 Episode 10
26 October 2016
Episode 11
Season 1 Episode 11
27 October 2016
Episode 12
Season 1 Episode 12
2 November 2016
Episode 13
Season 1 Episode 13
3 November 2016
Episode 14
Season 1 Episode 14
9 November 2016
Episode 15
Season 1 Episode 15
10 November 2016
Episode 16
Season 1 Episode 16
10 November 2016
TV series release schedule
