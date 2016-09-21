В 1 сезоне сериала «Король шопинга Луи» это история о состоятельном наследнике, который привык восполнять свои неудачи с помощью денег. Он всегда решал проблемы при помощи финансовых средств. Но все меняется, когда Луи оказывается в западне в Сеуле, напрочь утративший память. Никто не может ему помочь, кроме милой сельской девушки. Она учит его ценить жизнь не за материальные блага. Ко Бок-щиль соглашается заботиться о Луи до тех пор, пока его память не восстановится. Так начинается история их романтических отношений. Благодаря возлюбленной Луи столкнется с серьезной переоценкой своих моральных ценностей.