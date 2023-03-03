В 1 сезоне сериала «Крестецкая вышивка» Ольга мечтала возродить крестецкую вышивку и создать линию модной одежды, но эта идея не встретила поддержки у потребителя. А тут еще бывшая подруга Ольги Люда настаивает на том, чтобы Оля продала свою фабрику: Людмила собирается открыть на месте завода пивной цех. Ей оказывает содействие градоначальник. В жизни Ольги случается несчастье – умирает мама. Главная героиня почти решается продать фабрику, чтобы впоследствии уехать из родной провинции насовсем. Но внезапно ей поступает крупный заказ. У Оли появляется возможность сделать фабрику рентабельной, а затем – и визитной карточкой города.