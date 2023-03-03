Menu
Kresteckaya vyshivka 2023, season 1

Kresteckaya vyshivka season 1 poster
Крестецкая вышивка 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Kresteckaya vyshivka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Крестецкая вышивка» Ольга мечтала возродить крестецкую вышивку и создать линию модной одежды, но эта идея не встретила поддержки у потребителя. А тут еще бывшая подруга Ольги Люда настаивает на том, чтобы Оля продала свою фабрику: Людмила собирается открыть на месте завода пивной цех. Ей оказывает содействие градоначальник. В жизни Ольги случается несчастье – умирает мама. Главная героиня почти решается продать фабрику, чтобы впоследствии уехать из родной провинции насовсем. Но внезапно ей поступает крупный заказ. У Оли появляется возможность сделать фабрику рентабельной, а затем – и визитной карточкой города.

"Kresteckaya vyshivka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 March 2023
TV series release schedule
