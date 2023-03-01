В 1 сезоне сериала «Вероника» известный хирург Вероника, несмотря на успехи в работе, чувствует себя несчастной. Все потому, что ее супруг перестал уделять внимание своей молодой привлекательной супруге, не на шутку увлекшись компьютерными играми. При живом супруге она ощущает себя «соломенной вдовой». Веронике сложно было устоять после знакомства с человеком, который способен угадать все ее желания. Но в скором времени в жизни девушки начинаются более серьезные перемены. Сначала убивают одну ее подругу, следом обнаруживают труп еще одной. Вероника понимает, что ей срочно требуется помощь...