Veronika 2023, season 1

Вероника 16+
Season premiere 1 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Вероника» известный хирург Вероника, несмотря на успехи в работе, чувствует себя несчастной. Все потому, что ее супруг перестал уделять внимание своей молодой привлекательной супруге, не на шутку увлекшись компьютерными играми. При живом супруге она ощущает себя «соломенной вдовой». Веронике сложно было устоять после знакомства с человеком, который способен угадать все ее желания. Но в скором времени в жизни девушки начинаются более серьезные перемены. Сначала убивают одну ее подругу, следом обнаруживают труп еще одной. Вероника понимает, что ей срочно требуется помощь...

Серия 1
Season 1 Episode 1
1 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 March 2023
