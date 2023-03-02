В 1 сезоне сериала «Еще одна попытка полюбить» Лена чувствовала себя абсолютно счастливой в браке. Все изменилось, когда муж шокировал ее сообщением о том, что у него начался роман с ее лучшей подругой Катей. Однако прошел всего месяц, как Катя вновь постучалась в двери Лениного дома. Она вернула ей мужа в инвалидном кресле. Мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оказался обездвиженным. Надежды на выздоровление практически нет. Кроме того, он впал в серьезную депрессию в результате предательства своей новой возлюбленной и теперь не хочет жить дальше.