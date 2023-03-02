Menu
Esche odna popytka polyubit 2023, season 1

Esche odna popytka polyubit season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Esche odna popytka polyubit Seasons Season 1

Еще одна попытка полюбить 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Esche odna popytka polyubit" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Еще одна попытка полюбить» Лена чувствовала себя абсолютно счастливой в браке. Все изменилось, когда муж шокировал ее сообщением о том, что у него начался роман с ее лучшей подругой Катей. Однако прошел всего месяц, как Катя вновь постучалась в двери Лениного дома. Она вернула ей мужа в инвалидном кресле. Мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оказался обездвиженным. Надежды на выздоровление практически нет. Кроме того, он впал в серьезную депрессию в результате предательства своей новой возлюбленной и теперь не хочет жить дальше.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Esche odna popytka polyubit" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 March 2023
TV series release schedule
