Blondinka i bryunetka 2023, season 1

Blondinka i bryunetka season 1 poster
Блондинка и брюнетка 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Blondinka i bryunetka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Блондинка и брюнетка» зубной врач Ольга Журавлева на протяжении нескольких лет встречается с мужчиной, у которого есть жена. Наконец ей становится известно, что он собирается развестись. Однако радость Оли длится недолго. Молодая женщина узнает, что ее любовник отдал предпочтение не ей, серьезной брюнетке, которая владеет собственной частной клиникой, а молодой беспечной блондинке. Олина подруга Марина решает, что той срочно нужно найти подходящего ухажера. И таким оказывается появившийся на горизонте архитектор Борис Закревский, которого Марина недавно приняла на работу.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Blondinka i bryunetka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 February 2023
TV series release schedule
