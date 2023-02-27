В 1 сезоне сериала «Блондинка и брюнетка» зубной врач Ольга Журавлева на протяжении нескольких лет встречается с мужчиной, у которого есть жена. Наконец ей становится известно, что он собирается развестись. Однако радость Оли длится недолго. Молодая женщина узнает, что ее любовник отдал предпочтение не ей, серьезной брюнетке, которая владеет собственной частной клиникой, а молодой беспечной блондинке. Олина подруга Марина решает, что той срочно нужно найти подходящего ухажера. И таким оказывается появившийся на горизонте архитектор Борис Закревский, которого Марина недавно приняла на работу.