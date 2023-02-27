В 1 сезоне сериала «Проблемы первого мира» авторы разбираются с тем, что стало причиной самых заметных социальных и культурных явлений развитых стран. Эксперты исследуют такие важные темы, как проблема расового неприятия, культура отмены и другие изъяны мироустройства, с которыми каждый день сталкиваются Соединенные Штаты Америки и европейские государства. В самых богатых и влиятельных странах планеты немало проблем. Запад захлестнули социальные противоречия. Что делать с мигрантами? Почему вновь начинают обретать популярность ультраправые идеи? На эти вопросы пытаются ответить авторы документального проекта.