Problemy pervogo mira season 1

Problemy pervogo mira season 1 poster
Проблемы первого мира 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 55 minutes
"Problemy pervogo mira" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Проблемы первого мира» авторы разбираются с тем, что стало причиной самых заметных социальных и культурных явлений развитых стран. Эксперты исследуют такие важные темы, как проблема расового неприятия, культура отмены и другие изъяны мироустройства, с которыми каждый день сталкиваются Соединенные Штаты Америки и европейские государства. В самых богатых и влиятельных странах планеты немало проблем. Запад захлестнули социальные противоречия. Что делать с мигрантами? Почему вновь начинают обретать популярность ультраправые идеи? На эти вопросы пытаются ответить авторы документального проекта.

"Problemy pervogo mira" season 1 list of episodes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 March 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
20 March 2023
