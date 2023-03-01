В 1 сезоне сериала «Меня зовут Фарах» в жизни матери-одиночки Фарах наступают тяжелые дни, когда врачи рассказывают ей, что ее ребенок серьезно болен. Чтобы спасти его, нужно провести операцию за границей, которая стоит огромных денег. У Фарах их нет. Чтобы спасти своего сына, она вступает в сделку с членами мафиозной группировки. Она подрабатывает уборщицей, но это является лишь прикрытием. На самом деле Фарах должна уничтожить компрометирующие документы. Женщине приходится рисковать собственной жизнью, но у нее нет другого выхода. Однажды Фарах становится свидетельницей серьезного преступления.