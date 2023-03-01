Menu
Adım Farah season 1 watch online

Adım Farah season 1 poster
Adım Farah
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 14
Runtime 28 hours 0 minute
"Adım Farah" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Меня зовут Фарах» в жизни матери-одиночки Фарах наступают тяжелые дни, когда врачи рассказывают ей, что ее ребенок серьезно болен. Чтобы спасти его, нужно провести операцию за границей, которая стоит огромных денег. У Фарах их нет. Чтобы спасти своего сына, она вступает в сделку с членами мафиозной группировки. Она подрабатывает уборщицей, но это является лишь прикрытием. На самом деле Фарах должна уничтожить компрометирующие документы. Женщине приходится рисковать собственной жизнью, но у нее нет другого выхода. Однажды Фарах становится свидетельницей серьезного преступления.

Series rating

7.4
Rate 17 votes
"Adım Farah" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
1 March 2023
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
8 March 2023
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
15 March 2023
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
22 March 2023
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
29 March 2023
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
5 April 2023
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
12 April 2023
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
19 April 2023
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
26 April 2023
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
3 May 2023
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
10 May 2023
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
17 May 2023
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
24 May 2023
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
31 May 2023
TV series release schedule
