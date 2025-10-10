В 1 сезоне сериала The Last Frontier Фрэнк Ремник работает в суровой пустыне Аляски, в его юрисдикцию входит заботиться о безопасности приближенных городов. Жизнь главного героя раз и навсегда меняется после авиакатастрофы неподалеку от мест, где он работает. После падения транспортного самолета в далекой пустыне несколько десятков агрессивных осужденных оказываются на свободе. Фрэнк клятвенно пообещал себе защитить город. Спустя некоторое время у него возникают подозрения, что крушение не было случайным. Оно являлось лишь первым шагом хорошо продуманного плана с международными политическими последствиями.