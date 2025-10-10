Menu
The Last Frontier 2025, season 1

The Last Frontier
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 October 2025
Production year 2025
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 10 minutes
"The Last Frontier" season 1 description

В 1 сезоне сериала The Last Frontier Фрэнк Ремник работает в суровой пустыне Аляски, в его юрисдикцию входит заботиться о безопасности приближенных городов. Жизнь главного героя раз и навсегда меняется после авиакатастрофы неподалеку от мест, где он работает. После падения транспортного самолета в далекой пустыне несколько десятков агрессивных осужденных оказываются на свободе. Фрэнк клятвенно пообещал себе защитить город. Спустя некоторое время у него возникают подозрения, что крушение не было случайным. Оно являлось лишь первым шагом хорошо продуманного плана с международными политическими последствиями.

6.9
The Last Frontier List of episodes
Season 1
Blue Skies
Season 1 Episode 1
10 October 2025
Wind of Change
Season 1 Episode 2
10 October 2025
Country as F**k
Season 1 Episode 3
17 October 2025
American Dream
Season 1 Episode 4
24 October 2025
Arnaq
Season 1 Episode 5
31 October 2025
The Devil Wears a Suit and a Tie
Season 1 Episode 6
7 November 2025
Change of Time
Season 1 Episode 7
14 November 2025
L'air Perdu
Season 1 Episode 8
21 November 2025
Converge
Season 1 Episode 9
26 November 2025
Everything Trying
Season 1 Episode 10
5 December 2025
TV series release schedule
