В 1 сезоне сериала Something Is Killing the Children в центре событий оказывается Эрика Слотер, которая является охотницей за монстрами, совершающих нападения на детей. В маленьком городке происходят ужасные вещи. Неведомые обитатели лесной чащи охотятся на подростков. Дети бесследно пропадают, многих уже нет в живых. Те, кому все-таки удалось вернуться в свою семью, явно пережили огромное потрясение. Они наперебой говорят о кровожадных монстрах, которые живут в чаще леса. Кроме детей, их никто никогда не видел. Жители городка напуганы и не верят, что кто-нибудь может помочь им...