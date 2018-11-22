Menu
Çarpışma season 1 watch online

Çarpışma season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Çarpışma Seasons Season 1

Çarpışma 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 24
Runtime 48 hours 0 minute
"Çarpışma" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Столкновение» происшествие на дороге заставило судьбы четырех незнакомых людей тесно сплестись между собой. Кадир – комиссар, который в ходе террористического нападения лишился своей дочери и супруги. Зейнеп – банковская сотрудница, у которой из-за противоправных действий ее супруга украли дочь Лейлу. Женщина пребывает в отчаянии и повсюду ищет своего единственного ребенка. Джемре – юрист, который занимается делом Зейнеп. Керем – грабитель, который отсидел внушительный срок за решеткой и недавно вышел на свободу. Жизни всех этих людей резко меняются после автомобильной аварии.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
"Çarpışma" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1.Bölüm
Season 1 Episode 1
22 November 2018
2.Bölüm
Season 1 Episode 2
29 November 2018
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
6 December 2018
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
13 December 2018
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
20 December 2018
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
27 December 2018
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
24 January 2019
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
31 January 2019
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
7 February 2019
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
14 February 2019
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
21 February 2019
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
28 February 2019
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
7 March 2019
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
21 March 2019
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
28 March 2019
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
4 April 2019
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
11 April 2019
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
18 April 2019
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
25 April 2019
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
2 May 2019
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
9 May 2019
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
16 May 2019
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
23 May 2019
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
30 May 2019
TV series release schedule
