В 1 сезоне сериала «Столкновение» происшествие на дороге заставило судьбы четырех незнакомых людей тесно сплестись между собой. Кадир – комиссар, который в ходе террористического нападения лишился своей дочери и супруги. Зейнеп – банковская сотрудница, у которой из-за противоправных действий ее супруга украли дочь Лейлу. Женщина пребывает в отчаянии и повсюду ищет своего единственного ребенка. Джемре – юрист, который занимается делом Зейнеп. Керем – грабитель, который отсидел внушительный срок за решеткой и недавно вышел на свободу. Жизни всех этих людей резко меняются после автомобильной аварии.