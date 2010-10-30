Menu
Cvety ot Lizy 2010, season 1

Cvety ot Lizy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Cvety ot Lizy Seasons Season 1

Цветы от Лизы 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 October 2010
Production year 2010
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Cvety ot Lizy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Цветы от Лизы» Лиза не верит, что сможет изменить свою жизнь к лучшему. На работе с ней ужасно обращается начальство, а дома поджидает со своими претензиями пьяный отец. Лиза каждый день ходит по городским улицам, вглядываясь в манящие витрины, за которыми скрывается волшебный мир, где люди смеются, покупают красивые вещи и пьют кофе. Но однажды судьба внезапно улыбается ей — Лиза устраивается в элитный цветочный салон. Но в первый же день ее гонят — из-за грубоватого поведения и отсутствия манер. Лиза принимает решение во что бы то ни стало доказать, что она достойна большего. Она обращается за помощью к профессору Ливитину.

Series rating

6.3
Rate 12 votes
"Cvety ot Lizy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 October 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 October 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 October 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 October 2010
TV series release schedule
