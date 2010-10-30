В 1-м сезоне сериала «Цветы от Лизы» Лиза не верит, что сможет изменить свою жизнь к лучшему. На работе с ней ужасно обращается начальство, а дома поджидает со своими претензиями пьяный отец. Лиза каждый день ходит по городским улицам, вглядываясь в манящие витрины, за которыми скрывается волшебный мир, где люди смеются, покупают красивые вещи и пьют кофе. Но однажды судьба внезапно улыбается ей — Лиза устраивается в элитный цветочный салон. Но в первый же день ее гонят — из-за грубоватого поведения и отсутствия манер. Лиза принимает решение во что бы то ни стало доказать, что она достойна большего. Она обращается за помощью к профессору Ливитину.