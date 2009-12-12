Menu
Krov ne voda 2009, season 1

Krov ne voda season 1 poster
Кровь не вода 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 December 2009
Production year 2009
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Krov ne voda" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кровь не вода» Аня никогда не была дружна со своей родной сестрой Машей. Их отношения окончательно испортились после того, как Маша увела любимого мужчину Ани. Героиня оказалась у разбитого корыта, но смогла справиться с депрессией и пойти дальше. Тем временем внезапно объявился ее отец. В качестве извинений за прошлое он оставил дочери наследство. Чтобы получить его, Ане пришлось сражаться за себя и свои права. В жизни Маши в это время тоже не все ладится. Юрий бросил ее и решил попытаться снова добиться расположения Ани после того, как узнал о наследстве. В первый раз в жизни Маша осталась наедине со своими проблемами.

Series rating

5.3
Rate 12 votes
"Krov ne voda" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 December 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 December 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 December 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 December 2009
TV series release schedule
