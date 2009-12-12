В 1-м сезоне сериала «Кровь не вода» Аня никогда не была дружна со своей родной сестрой Машей. Их отношения окончательно испортились после того, как Маша увела любимого мужчину Ани. Героиня оказалась у разбитого корыта, но смогла справиться с депрессией и пойти дальше. Тем временем внезапно объявился ее отец. В качестве извинений за прошлое он оставил дочери наследство. Чтобы получить его, Ане пришлось сражаться за себя и свои права. В жизни Маши в это время тоже не все ладится. Юрий бросил ее и решил попытаться снова добиться расположения Ани после того, как узнал о наследстве. В первый раз в жизни Маша осталась наедине со своими проблемами.