Derevenskiy romans 2009, season 1

Derevenskiy romans season 1 poster
Derevenskiy romans Seasons Season 1

Деревенский романс 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 May 2009
Production year 2009
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Derevenskiy romans" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Деревенский романс» милая и добрая девушка Катя живет в поселке Веселово и работает в школе. Она готовится выйти замуж за волевого и решительного мужчину, который собирается стать депутатом. Когда Катя узнает, что ее родная сестра умерла, а ее сын остался сиротой, она забирает мальчика к себе. Андрей не поддерживает ее решения, не скрывая пренебрежительного отношения ни от Кати, ни от ребенка. Он просит Катю отказаться от Леши, а затем, решив воспользоваться своим служебным положением, начинает воздействовать на невесту иначе. Накануне Нового года Алеша пропадает. Катя волнуется за мальчика и обращается в милицию.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Derevenskiy romans" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 May 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 May 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 May 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 May 2009
TV series release schedule
