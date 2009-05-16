В 1-м сезоне сериала «Деревенский романс» милая и добрая девушка Катя живет в поселке Веселово и работает в школе. Она готовится выйти замуж за волевого и решительного мужчину, который собирается стать депутатом. Когда Катя узнает, что ее родная сестра умерла, а ее сын остался сиротой, она забирает мальчика к себе. Андрей не поддерживает ее решения, не скрывая пренебрежительного отношения ни от Кати, ни от ребенка. Он просит Катю отказаться от Леши, а затем, решив воспользоваться своим служебным положением, начинает воздействовать на невесту иначе. Накануне Нового года Алеша пропадает. Катя волнуется за мальчика и обращается в милицию.