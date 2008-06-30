В 1-м сезоне сериала «Пером и шпагой» в 1810 году в Лондон прибывает российский корреспондент Старков. Он хочет собрать как можно больше информации для своей книги о так называемой Семилетней войне, последствия которой до сих пор прокатываются по Европе. Особенно его интересует самая неоднозначная и скандальная историческая фигура – шевалье Шарль де Еон, приехавший к русскому двору накануне войны. Этот человек был не только послом Версаля, но и двойным агентом, шпионом, отчаянным дуэлянтом и любимцем прекрасного пола. А в возрасте 48 лет он сменил мундир на платье, а шпагу – на перо, затерявшись в высшем свете под видом дамы.