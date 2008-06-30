Menu
Пером и шпагой 12+
Title Сезон 1
Season premiere 30 June 2008
Production year 2008
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Пером и шпагой» в 1810 году в Лондон прибывает российский корреспондент Старков. Он хочет собрать как можно больше информации для своей книги о так называемой Семилетней войне, последствия которой до сих пор прокатываются по Европе. Особенно его интересует самая неоднозначная и скандальная историческая фигура – шевалье Шарль де Еон, приехавший к русскому двору накануне войны. Этот человек был не только послом Версаля, но и двойным агентом, шпионом, отчаянным дуэлянтом и любимцем прекрасного пола. А в возрасте 48 лет он сменил мундир на платье, а шпагу – на перо, затерявшись в высшем свете под видом дамы.

7.2
Rate 12 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 June 2008
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 July 2008
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 July 2008
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 July 2008
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 July 2008
Серия 6
Season 1 Episode 6
7 July 2008
Серия 7
Season 1 Episode 7
8 July 2008
Серия 8
Season 1 Episode 8
9 July 2008
Серия 9
Season 1 Episode 9
12 July 2008
Серия 10
Season 1 Episode 10
13 July 2008
Серия 11
Season 1 Episode 11
14 July 2008
Серия 12
Season 1 Episode 12
15 July 2008
