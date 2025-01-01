В 1 сезоне сериала The Hurt Unit в престижной американской клинике скорой помощи формируют особый отряд экстренного реагирования под кодовым названием HURT. В него входят врачи высшей квалификации, обученные работать в самых немыслимых, неудобных и даже опасных условиях, а также пилот вертолета, доставляющий их на задания. Команду отправляют в недоступные для других экипажей места. Их пациентами становятся люди, не имеющие возможности и времени самостоятельно добраться до пункта помощи. Медиков забрасывают то в горы во время схода лавины, то в эпицентр бандитской перестрелки – лишь бы спасти несколько жизней.