Mezhdu nami glubokoe more 2023, season 1

Mezhdu nami glubokoe more season 1 poster
Между нами глубокое море 12+
Title Сезон 1
Season premiere 20 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Mezhdu nami glubokoe more" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Между нами глубокое море» события разворачиваются в солнечной Турции, в одном из небольших идиллических курортных городов на побережье. Именно сюда в честь годовщины своей свадьбы прибывают Андрей и Вера Баталовы – всемирно известный детский психотерапевт и его супруга. Она знакомятся с владельцем отеля и его женой – русской женщиной Светой. Их сын Эмиль уже несколько лет не разговаривает, и Светлана верит, что Андрей сможет помочь мальчику прийти в норму. Но тот не может согласиться, так как Вера не хочет жертвовать их общим отпуском ради его работы. Отчаявшись, Света дожидается удобного момента и во время шторма тайно запирает Андрея в отеле.

Series rating

4.8
Rate 16 votes
"Mezhdu nami glubokoe more" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 February 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
20 February 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 February 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 February 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
20 February 2023
