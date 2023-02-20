В 1 сезоне сериала «Между нами глубокое море» события разворачиваются в солнечной Турции, в одном из небольших идиллических курортных городов на побережье. Именно сюда в честь годовщины своей свадьбы прибывают Андрей и Вера Баталовы – всемирно известный детский психотерапевт и его супруга. Она знакомятся с владельцем отеля и его женой – русской женщиной Светой. Их сын Эмиль уже несколько лет не разговаривает, и Светлана верит, что Андрей сможет помочь мальчику прийти в норму. Но тот не может согласиться, так как Вера не хочет жертвовать их общим отпуском ради его работы. Отчаявшись, Света дожидается удобного момента и во время шторма тайно запирает Андрея в отеле.