В 1 сезоне сериала The Shrouded College представлено семь леденящих душу историй, сюжет которых тесно переплетается между собой. В центре событий оказываются тайные агенты, которые сражаются на сверхъестественной холодной войне, отстаивая честь Скрытого колледжа. Это учреждение попало в безвыходное положение. Супружеская чета, Майя и Себастьян Стоуны некогда заключили соглашение с организацией и теперь расплачиваются с долгами. Их миссия — найти 666 проклятых монет. Осталось обнаружить еще несколько, задача почти выполнена, но дьявол, как известно, скрывается в мелочах.