Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Shrouded College , season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows The Shrouded College Seasons Season 1

The Shrouded College
Original title Season 1
Title Сезон 1
"The Shrouded College" season 1 description

В 1 сезоне сериала The Shrouded College представлено семь леденящих душу историй, сюжет которых тесно переплетается между собой. В центре событий оказываются тайные агенты, которые сражаются на сверхъестественной холодной войне, отстаивая честь Скрытого колледжа. Это учреждение попало в безвыходное положение. Супружеская чета, Майя и Себастьян Стоуны некогда заключили соглашение с организацией и теперь расплачиваются с долгами. Их миссия — найти 666 проклятых монет. Осталось обнаружить еще несколько, задача почти выполнена, но дьявол, как известно, скрывается в мелочах.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
The Shrouded College List of episodes TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more