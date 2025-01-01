В 1 сезоне сериала «Темная лига справедливости» в центре событий оказываются члены команды супергероев, в состав которой входят Джон Константин, Мадам Ксанаду, Мертвец, Шейд (Изменяющийся Человек) и Затанна. Все они обладают сверхъестественными силами. Из-за неизвестных событий Чародейка отделилась от своей человеческой сущности Джун Мун, что весьма разозлило ее. Начинают происходить разные волшебные события, которые порождают хаос по всему миру. Тем временем Чародейка отчаянно ищет Джун. Даже Лига справедливости не может помешать ей. Ксанаду предпринимает попытки собрать волшебных героев...