В 1 сезоне сериала «С днем рождения, Вика!» Виктория была слишком поглощена своей работой, чтобы уделять время семье. К сожалению, женщина слишком поздно смогла осознать это, а именно – после смерти. Главная героиня угодила в автокатастрофу и впала в кому. Но судьба предоставила Вике еще один шанс. Став «привидением», она осознала, что все члены ее семьи несчастны: дочь-студентку окучивает взрослый мужчина, на сына давят рэкетиры в школе, супруг забыл о любви и ласке. Пребывая на грани жизни и смерти, Вика осознает, что у нее есть совсем немного времени, чтобы разобраться со всем этим.