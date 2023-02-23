Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

S dnem rozhdeniya, Vika! 2023, season 1

S dnem rozhdeniya, Vika! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows S dnem rozhdeniya, Vika! Seasons Season 1

С днем рождения, Вика! 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"S dnem rozhdeniya, Vika!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «С днем рождения, Вика!» Виктория была слишком поглощена своей работой, чтобы уделять время семье. К сожалению, женщина слишком поздно смогла осознать это, а именно – после смерти. Главная героиня угодила в автокатастрофу и впала в кому. Но судьба предоставила Вике еще один шанс. Став «привидением», она осознала, что все члены ее семьи несчастны: дочь-студентку окучивает взрослый мужчина, на сына давят рэкетиры в школе, супруг забыл о любви и ласке. Пребывая на грани жизни и смерти, Вика осознает, что у нее есть совсем немного времени, чтобы разобраться со всем этим.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
"S dnem rozhdeniya, Vika!" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 February 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more