Na bezymyannoy vysote season 1 watch online

Na bezymyannoy vysote season 1 poster
Na bezymyannoy vysote

На безымянной высоте 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 May 2004
Production year 2004
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Na bezymyannoy vysote" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «На безымянной высоте» Великая Отечественная война подходит к концу, но простые бойцы пока не догадываются об этом, смея лишь надеяться на скорую победу союзных войск. В 1944 году в руках врагов оказывается стратегически важное укрепление – безымянная высота в белорусских лесах. На взятие этой точки отправляют роту солдат с совершенно разными судьбами, собранную из остатков нескольких полков. Офицеру с тяжелым прошлым предстоит повести свой отряд на смерть. Чемпионка по спортивной стрельбе схлестнется с немецким снайпером. Бывший уголовник переосмыслит свои ошибки, а военный переводчик встретит любовь.

Series rating

6.3
Rate 13 votes
6.5 IMDb
"Na bezymyannoy vysote" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 May 2004
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 May 2004
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 May 2004
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 May 2004
TV series release schedule
