В 1-м сезоне сериала «На безымянной высоте» Великая Отечественная война подходит к концу, но простые бойцы пока не догадываются об этом, смея лишь надеяться на скорую победу союзных войск. В 1944 году в руках врагов оказывается стратегически важное укрепление – безымянная высота в белорусских лесах. На взятие этой точки отправляют роту солдат с совершенно разными судьбами, собранную из остатков нескольких полков. Офицеру с тяжелым прошлым предстоит повести свой отряд на смерть. Чемпионка по спортивной стрельбе схлестнется с немецким снайпером. Бывший уголовник переосмыслит свои ошибки, а военный переводчик встретит любовь.