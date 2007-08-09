В 1-м сезоне сериала «Майор Ветров» в центре событий оказывается бывший офицер спецназа, прошедший Афганскую войну. Оказавшись на гражданке, Роман Ветров продолжает свою борьбу за справедливость. Он находит подходящую должность в полиции. Теперь Рома – майор отдела по борьбе с наркотрафиком. Однако вскоре герой понимает, что в этой схватке он вынужден выходить с наркодельцами один на один. У него нет поддержки в лице коллег и высших чинов – все они давно подкуплены и «заряжены». Несмотря на это, Ветров придерживается пути чести. Вскоре его отца убивают, а любимая девушка выходит замуж за другого.