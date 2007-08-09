Menu
Mayor Vetrov 2007, season 1

Майор Ветров 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 August 2007
Production year 2007
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Mayor Vetrov" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Майор Ветров» в центре событий оказывается бывший офицер спецназа, прошедший Афганскую войну. Оказавшись на гражданке, Роман Ветров продолжает свою борьбу за справедливость. Он находит подходящую должность в полиции. Теперь Рома – майор отдела по борьбе с наркотрафиком. Однако вскоре герой понимает, что в этой схватке он вынужден выходить с наркодельцами один на один. У него нет поддержки в лице коллег и высших чинов – все они давно подкуплены и «заряжены». Несмотря на это, Ветров придерживается пути чести. Вскоре его отца убивают, а любимая девушка выходит замуж за другого.

"Mayor Vetrov" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 August 2007
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 August 2007
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 August 2007
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 August 2007
