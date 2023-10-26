Menu
Russian
Pluto 2023, season 1

Pluto
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Pluto" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Плутон» лучший детектив Европейского содружества Европол по имени Гезихт получает новое, невероятно важное задание. Он должен распутать опасный заговор и остановить череду убийств. Загадочный преступник или даже целая группировка последовательно уничтожает каждого из семи Великих роботов мира – особенных гуманоидных существ, неотличимых от людей, но все же созданных искусственным путем. Некоторые из семерки уже мертвы, что подрывает мировую безопасность, экономику и другие сферы привычной жизни будущего, за которые они отвечали. Но есть одна проблема: сам Гезихт – один из семи роботов.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
"Pluto" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
26 October 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
26 October 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
26 October 2023
TV series release schedule
