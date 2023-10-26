В 1 сезоне сериала «Плутон» лучший детектив Европейского содружества Европол по имени Гезихт получает новое, невероятно важное задание. Он должен распутать опасный заговор и остановить череду убийств. Загадочный преступник или даже целая группировка последовательно уничтожает каждого из семи Великих роботов мира – особенных гуманоидных существ, неотличимых от людей, но все же созданных искусственным путем. Некоторые из семерки уже мертвы, что подрывает мировую безопасность, экономику и другие сферы привычной жизни будущего, за которые они отвечали. Но есть одна проблема: сам Гезихт – один из семи роботов.