В 1-м сезоне сериала «Красавица Гон Шим» переплетаются судьбы четырех совершенно разных людей. Две родные сестры непохожи настолько, что их на первый взгляд трудно даже отнести к одной семье. Старшая – настоящая звезда, любимица родителей и предмет всеобщего восхищения, ведь она умна, красива и уверена в себе. Зато младшая – скромная и замкнутая дурнушка, о существовании которой порой забывают даже самые близкие люди. Под стать им подбираются и женихи – видный богатый красавчик и скромный провинциальный юрист, едва наскребающий на жизнь. Вот только кому из девушек кто достанется – это уже другой вопрос…