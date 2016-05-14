Menu
Minyeo Gongsimi 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Minyeo Gongsimi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Красавица Гон Шим» переплетаются судьбы четырех совершенно разных людей. Две родные сестры непохожи настолько, что их на первый взгляд трудно даже отнести к одной семье. Старшая – настоящая звезда, любимица родителей и предмет всеобщего восхищения, ведь она умна, красива и уверена в себе. Зато младшая – скромная и замкнутая дурнушка, о существовании которой порой забывают даже самые близкие люди. Под стать им подбираются и женихи – видный богатый красавчик и скромный провинциальный юрист, едва наскребающий на жизнь. Вот только кому из девушек кто достанется – это уже другой вопрос…

Series rating

7.2
Rate 13 votes
"Minyeo Gongsimi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 May 2016
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 May 2016
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 May 2016
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 May 2016
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 May 2016
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 May 2016
Episode 7
Season 1 Episode 7
4 June 2016
Episode 8
Season 1 Episode 8
5 June 2016
Episode 9
Season 1 Episode 9
11 June 2016
Episode 10
Season 1 Episode 10
12 June 2016
Episode 11
Season 1 Episode 11
18 June 2016
Episode 12
Season 1 Episode 12
19 June 2016
Episode 13
Season 1 Episode 13
25 June 2016
Episode 14
Season 1 Episode 14
26 June 2016
Episode 15
Season 1 Episode 15
2 July 2016
Episode 16
Season 1 Episode 16
3 July 2016
Episode 17
Season 1 Episode 17
9 July 2016
Episode 18
Season 1 Episode 18
10 July 2016
Episode 19
Season 1 Episode 19
16 July 2016
Episode 20
Season 1 Episode 20
17 July 2016
