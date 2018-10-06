Menu
Miseu Ma, Boksooui Yeoshin season 1 watch online

Miseu Ma, Boksooui Yeoshin season 1 poster
Miseu Ma, Boksooui Yeoshin 16+
Season premiere 6 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 32
Runtime 32 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Мисс Ма, богиня мести» мисс Ма Чиуон отправили за решетку по обвинению в убийстве дочери. После девяти лет, проведенных в тюрьме, женщина совершает побег, чтобы самостоятельно отыскать настоящего преступника и отомстить. На воле мисс Ма Чиуон сталкивается со множеством проблем, которые ей приходится решать помимо расследования. Чиуон снимает себе жилье и притворяется писателем. Она оказывает помощь своим новым соседям, которые постоянно влипают в неприятности. Но по следам женщины идет детектив, которого ей удалось обвести вокруг пальца перед побегом. Чиуон должна успеть найти истинного убийцу, пока ее не поймали.

7.1
Rate 11 votes
Episode 1
6 October 2018
Episode 2
6 October 2018
Episode 3
6 October 2018
Episode 4
6 October 2018
Episode 5
13 October 2018
Episode 6
13 October 2018
Episode 7
13 October 2018
Episode 8
13 October 2018
Episode 9
20 October 2018
Episode 10
20 October 2018
Episode 11
20 October 2018
Episode 12
20 October 2018
Episode 13
27 October 2018
Episode 14
27 October 2018
Episode 15
27 October 2018
Episode 16
27 October 2018
Episode 17
3 November 2018
Episode 18
3 November 2018
Episode 19
3 November 2018
Episode 20
3 November 2018
Episode 21
10 November 2018
Episode 22
10 November 2018
Episode 23
10 November 2018
Episode 24
10 November 2018
Episode 25
17 November 2018
Episode 26
17 November 2018
Episode 27
17 November 2018
Episode 28
17 November 2018
Episode 29
24 November 2018
Episode 30
24 November 2018
Episode 31
24 November 2018
Episode 32
24 November 2018
