В 1 сезоне сериала «Мисс Ма, богиня мести» мисс Ма Чиуон отправили за решетку по обвинению в убийстве дочери. После девяти лет, проведенных в тюрьме, женщина совершает побег, чтобы самостоятельно отыскать настоящего преступника и отомстить. На воле мисс Ма Чиуон сталкивается со множеством проблем, которые ей приходится решать помимо расследования. Чиуон снимает себе жилье и притворяется писателем. Она оказывает помощь своим новым соседям, которые постоянно влипают в неприятности. Но по следам женщины идет детектив, которого ей удалось обвести вокруг пальца перед побегом. Чиуон должна успеть найти истинного убийцу, пока ее не поймали.