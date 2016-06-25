В 1 сезоне сериала «На перекрестке радости и горя» молодая учительница Вера Сергеевна уезжает из Северной столицы, чтобы поселиться в маленьком городке и работать там педагогом по литературе в обычной школе. В первый же рабочий день у учительницы случается конфликт с нахальной ученицей Дашей. Вера шокирована поведением ребенка, не подозревая, что переживает Даша в своей неблагополучной семье. В новой квартире Вера никак не может уснуть из-за соседских перебранок. Однако женщина старается сохранять спокойствие. У нее есть своя тайна – супруг Веры отбывает наказание в колонии строгого режима. Героиня предпочитает не сближаться с людьми, чтобы они не узнали ее секрет.