Na perekryostke radosti i gorya 2016, season 1

На перекрёстке радости и горя 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «На перекрестке радости и горя» молодая учительница Вера Сергеевна уезжает из Северной столицы, чтобы поселиться в маленьком городке и работать там педагогом по литературе в обычной школе. В первый же рабочий день у учительницы случается конфликт с нахальной ученицей Дашей. Вера шокирована поведением ребенка, не подозревая, что переживает Даша в своей неблагополучной семье. В новой квартире Вера никак не может уснуть из-за соседских перебранок. Однако женщина старается сохранять спокойствие. У нее есть своя тайна – супруг Веры отбывает наказание в колонии строгого режима. Героиня предпочитает не сближаться с людьми, чтобы они не узнали ее секрет.

0.0
Rate 0 vote
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 June 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 June 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 June 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 June 2016
