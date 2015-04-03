В 1 сезоне сериала «Влюбиться в Сун-чжон» молодой мужчина Кан Мин-хо с детства учится управлять семейным бизнесом. Его голова забита инвестициями, индексами и курсами валют. И уж конечно, ему совершенно не до нежных чувств, ведь любовь – это слабость для бизнесмена. Но все меняется, когда отец парня умирает, а компанию незаконно прибирает к рукам его дядюшка. Не выдержав стресса, герой попадает в больницу. Выясняется, что он погибнет, если срочно не провести пересадку сердца. К счастью, подходящий донорский орган как раз есть. Но вскоре выясняется, что чужой орган хранит в себе память прежнего владельца и его любовь к девушке Ким Сун-джон.