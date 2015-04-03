Menu
Sunjeonge Banhada season 1 watch online

Sunjeonge Banhada season 1 poster
Sunjeonge Banhada 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 April 2015
Production year 2015
Number of episodes 16
Runtime 17 hours 20 minutes
"Sunjeonge Banhada" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Влюбиться в Сун-чжон» молодой мужчина Кан Мин-хо с детства учится управлять семейным бизнесом. Его голова забита инвестициями, индексами и курсами валют. И уж конечно, ему совершенно не до нежных чувств, ведь любовь – это слабость для бизнесмена. Но все меняется, когда отец парня умирает, а компанию незаконно прибирает к рукам его дядюшка. Не выдержав стресса, герой попадает в больницу. Выясняется, что он погибнет, если срочно не провести пересадку сердца. К счастью, подходящий донорский орган как раз есть. Но вскоре выясняется, что чужой орган хранит в себе память прежнего владельца и его любовь к девушке Ким Сун-джон.

Series rating

7.4
Rate 13 votes
"Sunjeonge Banhada" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
3 April 2015
Episode 2
4 April 2015
Episode 3
10 April 2015
Episode 4
11 April 2015
Episode 5
17 April 2015
Episode 6
18 April 2015
Episode 7
24 April 2015
Episode 8
25 April 2015
Episode 9
1 May 2015
Episode 10
2 May 2015
Episode 11
8 May 2015
Episode 12
9 May 2015
Episode 13
15 May 2015
Episode 14
16 May 2015
Episode 15
22 May 2015
Episode 16
23 May 2015
TV series release schedule
